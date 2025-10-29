El detenido por matar a su novia en Librilla, ante el juez

Manuel Enrique, el detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, Ainhoa, la joven de 19 años cuyo cadáver fue encontrado con signos de estrangulamiento en una vivienda de la localidad murciana de Librilla, ha pasado esta mañana a disposición judicial.

El detenido ha salido poco antes de las 9 horas de esta mañana de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia hacía los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Totana, que será el encargado de instruir el caso, después de que ayer se confirmase la naturaleza machista del crimen.

Ainhoa, que fue asfixiada hasta la muerte en su casa de Librilla presuntamente por su pareja, es la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de 2025 y la 1.328 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en la pareja y la expareja en 2003.

Se trata de la segunda víctima mortal de la violencia machista en la Región de Murcia en este 2025 y la número 38 desde 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Investigan si asfixió a su novia porque ella quería dejarlo

La Guardia Civil investiga si Manuel Enrique, conocido como Quique, el presunto asesino machista de Librilla, acabó con la vida de su novia, Ainhoa, porque ella había decidido romper la relación, indican fuentes cercanas al caso.

Las mismas fuentes detallan que la joven asesinada, de 19 años, ya había contado a algunos de sus allegados que tenía problemas con su pareja. Además, Ainhoa presentó un parte de baja en su puesto de trabajo el viernes. El domingo fue encontrada muerta.

La Guardia Civil, en las puertas de la vivienda donde se ha producido el crimen de Librilla / Juan Carlos Caval

El sospechoso fue detenido en el Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde le atendieron porque, según él mismo contó, se había tomado una gran cantidad de pastillas para tratar de matarse. En el hospital verbalizó, delante de sanitarios y de sus parientes, que su supuesto intento de suicidio se debía a que había matado a su pareja.

Después de que el sospechoso hablase del crimen, un familiar cercano suyo acudió al piso de la calle Totana de Librilla y descubrió el cadáver de la víctima. El cuerpo estaba frío. Trató de tomarle el pulso, sin éxito. En su llamada a Emergencias para alertar del hallazgo, esta persona ya dijo que Quique era el autor del crimen.