El detenido por el crimen de Librilla ingresa en prisión preventiva tras negarse a declarar ante el juez

Manuel Enrique ha ingresado en prisión preventiva este miércoles por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Totana, tras ser puesto a disposición judicial como presunto autor de la muerte de su pareja, Ainhoa, una joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado con signos de estrangulamiento en una vivienda de Librilla.

El detenido fue trasladado a primera hora de la mañana desde la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia hasta el Juzgado de Instancia de Totana, donde ha pasado a disposición judicial poco antes de las diez.

Vestía un pijama del Servicio Murciano de Salud, ya que su detención se produjo en el hospital Virgen de la Arrixaca, donde había sido atendido tras ingerir, según su propio testimonio, una gran cantidad de pastillas en un intento de suicidio. Durante su estancia en el centro sanitario, el propio detenido habría reconocido que esa supuesta tentativa se produjo después de acabar con la vida de su novia. Sin embargo, este miércoles, ante el juez, se ha acogido a su derecho a no declarar, según confirman fuentes judiciales.

A su llegada a los juzgados, un familiar de la joven increpó al detenido y pidió a los medios presentes que mostraran su rostro. El abogado del arrestado, por su parte, ha declinado hacer declaraciones hasta poder reunirse con la familia del acusado.

La investigación, dirigida por la Guardia Civil, apunta a que el crimen podría estar relacionado con la decisión de la víctima de poner fin a la relación. El caso ha sido confirmado oficialmente como un nuevo asesinato machista en la Región de Murcia.

Ainhoa es la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de 2025 y la 1.328 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en la pareja y la expareja en 2003. Se trata de la segunda víctima mortal de la violencia machista en la Región de Murcia en este 2025 y la número 38 desde 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.