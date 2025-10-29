Detenida por amenazar a la propietaria de un centro de estética en Murcia y agredir a su perro
La arrestada accedió al local de forma agresiva exigiendo la devolución de un patinete eléctrico que según ella estaba en el establecimiento
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer como presunta autora de los delitos de amenazas graves y maltrato animal tras acceder de manera agresiva al interior de un centro de estética situado en la ciudad de Murcia, amenazar a la propietaria y agredir a su perro.
Los hechos ocurrieron el pasado día 21 de octubre cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionado por la Sala Cimacc 091 a un establecimiento de estética donde al parecer se estaba produciendo una riña entre dos mujeres.
A la llegada al lugar la propietaria del negocio indicó a los agentes que esta persona había accedido al local de forma violenta exigiendo la devolución de un patinete eléctrico que según ella estaba en su poder.
Al indicarle ésta que no tenía su patinete comenzó a proferirle amenazas para acto seguido golpearla e intentar estrangular a su perro llegando a lanzarlo contra el suelo.
Por todo lo indicado, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la autora de los hechos imputándole los delitos de amenazas graves y maltrato animal.
Finalmente, la detenida, tendrá que responder por estos hechos ante la Autoridad Judicial cuando sea requerida para ello.
