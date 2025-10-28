Investigan si el presunto asesino machista de Librilla asfixió a su novia porque ella quería dejarlo

La Guardia Civil investiga si Manuel Enrique, conocido como Quique, el presunto asesino machista de Librilla, acabó con la vida de su novia, Ainhoa, porque ella había decidido romper la relación, indican fuentes cercanas al caso.

Las mismas fuentes detallan que la joven asesinada, de 19 años, ya había contado a algunos de sus allegados que tenía problemas con su pareja. Además, Ainhoa presentó un parte de baja en su puesto de trabajo el viernes. El domingo fue encontrada muerta.

El sospechoso pasa este miércoles a disposición judicial y de ahí irá previsiblemente a prisión provisional

El sospechoso fue detenido en el Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde le atendieron porque, según él mismo contó, se había tomado una gran cantidad de pastillas para tratar de matarse. En el hospital verbalizó, delante de sanitarios y de sus parientes, que su supuesto intento de suicidio se debía a que había matado a su pareja.

Después de que el sospechoso hablase del crimen, un familiar cercano suyo acudió al piso de la calle Totana de Librilla y descubrió el cadáver de la víctima. El cuerpo estaba frío. Trató de tomarle el pulso, sin éxito. En su llamada a Emergencias para alertar del hallazgo, esta persona ya dijo que Quique era el autor del crimen.

La Guardia Civil, en las puertas de la vivienda donde produjo el crimen de Librilla / Juan Carlos Caval

Ainhoa es la víctima mortal número 33 por violencia de género en España en lo que va de 2025 (la segunda de la Región, tras el asesinato de Ginesa en septiembre a manos, presuntamente, de su esposo en Cartagena) y la número 1.328 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en la pareja y la expareja en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este martes la naturaleza machista del crimen y que, como ya adelantó este diario, no constaban denuncias por maltrato contra el presunto feminicida.

Preso de apoyo

Manuel Enrique, de 27 años de edad, español y en paro, pasará a disposición judicial este miércoles, 72 horas después del crimen, en los juzgados de Totana. De ahí, previsiblemente, y dada la cantidad de indicios que hay contra él, ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza, en la cárcel de Sangonera, donde llevan a los reos en régimen preventivo.

Cuando entre en prisión, será trasladado al módulo de ingresos, donde pasará un día. Previsiblemente, en los primeros días contará con un preso de apoyo para evitar que se autolesione. Algo que, según dijo, intentó hacer cuando mató a Ainhoa: se tomó muchas pastillas con intención de suicidarse, explicó en el hospital.

Hace unos meses, apuntan fuentes policiales y vecinos del pueblo, el individuo ya había tratado de atentar contra su vida: también ingirió pastillas, también sobrevivió y también alegó entonces que estaba mal por problemas con su pareja.