Incendio en una nave del principal polígono industrial de Lorca

Un incendio se ha declarado sobre las 12.00 horas de este martes en el polígono industrial ‘Saprelorca’ del municipio lorquino.

El fuego se ha declarado en un almacén agrícola y una gran columna de humo se podía ver desde varios kilómetros a la redonda. Iniciado debido a un fallo en un grupo electrógeno, las llamas afectan también a una nave anexa.

Varios de los trabajadores presentes han tenido que ser atendidos por crisis de ansiedad.

En el lugar ya trabajan bomberos y efectivos de Guardia Civil, Policía Local y 061.