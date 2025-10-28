Detenidos cuando intentaban entrar en una vivienda en Alcantarilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, a los que han sorprendidos cuando forzaban la puerta de entrada de una vivienda de un edificio en Alcantarilla.

Una llamada al CIMACC 091 de la Policía Nacional alertaba de la presencia de dos hombres que estaban forzando la puerta de un inmueble de un edificio situado en la calle Cura Juan Sáez Hurtado de la localidad, y hasta allí se desplazaron varios agentes.

A su llegada, los agentes vieron la puerta de acceso al edificio fracturada y bloqueada por dentro con diversos objetos. Cuando consiguieron entrar, observaron en el suelo de la puerta de uno de los inmuebles tres destornilladores en el suelo y la cerradura de la vivienda con signos de haber sido forzada.

Los agentes accedieron también a la terraza del edificio y vieron a un hombre que trataba de huir por los tejados de los edificios colindantes, aunque, finalmente, fue interceptado. El otro hombre fue localizado en el interior de uno de los trasteros del inmueble, donde trataba de ocultarse.

Los dos han sido detenidos y acusados de un delito de robo con fuerza y otro de daños, tras lo cual, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.