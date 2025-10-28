Cortan la A-7 a su paso por Librilla tras un choque entre dos camiones que deja un herido grave

Un aparatoso accidente ha provocado importantes retenciones y el cierre de un tramo de la A-7, a la altura de Librilla en sentido Alicante, a primera hora de la mañana de este martes. El choque entre dos camiones ha sido el causante de las complicaciones en el tráfico y además el conductor de uno de los vehículos implicados ha resultado herido grave, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Emergencias ha recibido llamadas informando del accidente a las 04:00 horas de la madrugada de este martes. Los testigos señalaban que en la referida vía, a la altura del kilómetro 586, en dirección hacia Alicante, habían colisionado dos camiones y que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior de la cabina.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El conductor de uno de los camiones fue atendido por lesiones leves y no precisó traslado a centro sanitario. El otro conductor (varón de entre 40-50 años de edad) fue rescatado por los bomberos, estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves.

El accidente ha causado atascos en la zona y el tramo afectado de la vía ha sido cerrado al tráfico durante varias horas. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en la red social X, el corte ha afectadp al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 588, en Casa Molina, y 586.7, en Belén, en sentido decreciente de la circulación. Tráfico ha establecido un desvío obligatorio.

A las 08.00 horas la DGT ha anunciado de que la carretera reabre al tráfico, pero pide "precaución", pues continúan las complicaciones.