Ainhoa, la joven asesinada en Librilla, es la víctima mortal número 33 por violencia machista en 2025

Ainhoa, de 19 años y asesinada presuntamente por su pareja en Librilla, es la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de 2025 y la 1.328 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en la pareja y la expareja en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este martes la naturaleza machista del crimen y que no constaban denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, de 27 años y que fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la joven el pasado domingo.

Ainhoa fue asfixiada hasta la muerte en su casa de Librilla, una pequeña localidad de menos de 6.000 habitantes. Se trata de la segunda víctima mortal de la violencia machista en la Región de Murcia en este 2025 y la número 38 desde 2003.

Tanto ella como su pareja, con quien convivía, eran de nacionalidad española. De los 33 asesinatos por violencia de género de este año, el 63,6 % fueron perpetrados por un feminicida español y tuvieron como víctima a una mujer de esta nacionalidad.

En 22 de los 33 casos, víctima y agresor mantenían la relación (el 66,7 %) y en 27 casos seguían compartiendo vivienda (el 81,8 %).

Juan Carlos Caval

En el 24,2 % de los casos constaban denuncias por violencia de género contra el feminicida, 8 de los 33.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.