Seis heridos en una colisión frontal de dos coches en Murcia

Seis personas han resultado heridas de diversa consideración este lunes en una colisión frontal entre dos COCHES registrada a primera hora de esta mañana en la pedanía murciana de San Ginés, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2.

El accidente se ha producido sobre las 7:07 horas en el Camino de los Soldados, junto al polígono industrial de San Ginés, cuando uno de los vehículos ha volcado tras el impacto. Testigos alertaron de la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias del 061.

A la llegada de los equipos de rescate, no había atrapados, aunque los bomberos aseguraron la zona del siniestro.

Los sanitarios atendieron a seis heridos: dos mujeres de 62 y 64 años, trasladadas al hospital Virgen de la Arrixaca; un hombre y una mujer de 29 años, evacuados al hospital Reina Sofía, y dos mujeres de 26 y 23 años, trasladadas a los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, respectivamente.

Las circunstancias del accidente se están investigando.