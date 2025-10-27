Accidente
Seis heridos en una colisión frontal de dos coches en Murcia
Los afectados han sido trasladados a los hospitales Reina Sofía, Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca
EFE
Seis personas han resultado heridas de diversa consideración este lunes en una colisión frontal entre dos COCHES registrada a primera hora de esta mañana en la pedanía murciana de San Ginés, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2.
El accidente se ha producido sobre las 7:07 horas en el Camino de los Soldados, junto al polígono industrial de San Ginés, cuando uno de los vehículos ha volcado tras el impacto. Testigos alertaron de la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias del 061.
A la llegada de los equipos de rescate, no había atrapados, aunque los bomberos aseguraron la zona del siniestro.
Los sanitarios atendieron a seis heridos: dos mujeres de 62 y 64 años, trasladadas al hospital Virgen de la Arrixaca; un hombre y una mujer de 29 años, evacuados al hospital Reina Sofía, y dos mujeres de 26 y 23 años, trasladadas a los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, respectivamente.
Las circunstancias del accidente se están investigando.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo
- En directo: Marbella-FC Cartagena