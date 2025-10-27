El presunto asesino machista de Librilla fue detenido en la Arrixaca, donde confesó el crimen

Enrique, el presunto asesino machista de Librilla, se encuentra ya en los calabozos de la Guardia Civil, confirma un portavoz del cuerpo. El sujeto fue detenido en el Virgen de Arrixaca de Murcia, donde le atendieron porque, según él mismo explicó, se había tomado una gran cantidad de pastillas para tratar de acabar con su vida.

En el hospital sí dijo que su supuesto intento de suicidio se debía a que había matado a su novia, Ainhoa. Ante la Benemérita, de momento, no ha dado la razón por la que habría cometido el crimen.

Después de ser asistido por los sanitarios, que certificaron que se halla fuera de peligro, el individuo, español y vecino de Librilla “de toda la vida”, fue trasladado al calabozo, desde donde será puesto a disposición judicial en los juzgados de Totana, previsiblemente este martes y como muy tarde el miércoles.

Juan Carlos Caval

Vecinos del pueblo afirmaron este lunes que no es la primera vez que Enrique trata de atentar contra su propia vida. Algunos aseguraron que el chico sufría “depresiones”.