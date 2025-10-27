La Policía vuelve a tomar el poblado chabolista de La Fica en Murcia, donde detiene a una persona

La Policía Nacional volvía a tomar este lunes por la mañana el poblado chabolista de La Fica, en Murcia, donde procedió al arresto de una persona e identificó a otra veintena, indican fuentes del cuerpo.

Agentes armados y vehículos policiales se desplegaron a primera hora en una zona en la que malviven desde hace años personas, muchas de ellas extranjeras y sin papeles. Las construcciones son rudimentarias y hay falta de higiene. No es la primera vez que la Policía procede a visitar el emplazamiento. En esta ocasión, la detención se produjo por infracción a la Ley de Extranjería.

Algunos de los residentes en las infraviviendas se dedican a recoger chatarra, para ganarse algún dinero. Fuentes policiales explican que este tipo de redadas suelen ser "rutinarias", a fin de "conocer quién vive en el lugar y tener información".

El asentamiento chabolista en cuestión lleva años instalado en el lugar, aunque el Ayuntamiento capitalino lo ha desmantelado en más de una ocasión. Cuando actúan, suele desplegarse un dispositivo conformado por agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y técnicos del Servicio de Emergencia y Acción Social (Semas) del Consistorio capitalino.

Este verano, un incendio de matorrales y palmeras hacía saltar las alarmas y acontecía, precisamente, en el corazón del asentamiento chabolista de La Fica, un lugar donde no es la primera vez que se producen sucesos de este tipo. Las emergencias son habituales en una zona en la que, además de maleza, se acumulan trastos y enseres de los habitantes del lugar.