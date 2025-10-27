Investigación
La Policía estrecha el cerco sobre el atacante que cortó el cuello a un sexagenario en Cartagena: tiene antecedentes por homicidio
El afectado, Juan, fue operado de urgencia en el Santa Lucía para reconstruirle la tráquea
La Policía Nacional espera detener en breve al sujeto que el sábado cortó el cuello a un sexagenario en Cartagena, indican fuentes cercanas al caso. Se trataría de un individuo, ya identificado, que tiene antecedentes por varios delitos, incluido el homicidio, apuntan las mismas fuentes.
El afectado, Juan, fue operado de urgencia horas después de la agresión en el Santa Lucía de Cartagena, resistió la intervención y lucha por su vida, según las últimas informaciones de fuentes sanitarias que maneja este periódico. El hombre entró al quirófano para ser sometido a una reconstrucción de tráquea.
El sospechoso, un vecino español, viejo conocido de la Policía y ya ‘cazado’ anteriormente por robos e incluso por homicidio, escapó tras el ataque.
Testigos explicaron que la víctima estaba sacando dinero de un cajero cuando una persona lo asaltó, presumiblemente para robarle los billetes que extrajese del mismo, y acabó cortándole el cuello.
El 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello. Se da la circunstancia de que la Policía tuvo conocimiento del aviso por una llamada a su número, el 091, pero en ese momento no había patrullas disponibles para acudir al lugar porque estaban atendiendo, también en Cartagena, un deceso: el de un hombre que se cayó por las escaleras de su domicilio de forma accidental y se mató.
