Accidente
Una joven de 29 años, en estado grave tras volcar con su coche en Cartagena
La mujer ha sido trasladada al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier con lesiones de pronóstico grave
Los servicios de emergencia han tenido que rescatar, atender y trasladar en estado grave al hospital a la conductora y única ocupante de un turismo que ha salido de la vía y volcado cuando circulaba por la autopista AP-7, cerca de Los Urrutias, en el término municipal de Cartagena, según han informado fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas informando del accidente a las 09.37 horas e indicando que, a la altura del kilómetro 797 de la AP-7, en dirección hacia Almería, un turismo había salido de la vía, dado vueltas de campana y volcado en la cuneta y que una mujer se encontraba dentro, herida y atrapada.
Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
La accidentada, una mujer de 29 años, ha sido rescatada por los bomberos y puesta disposición de los sanitarios, que la han estabilizado y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier, con lesiones de pronóstico grave.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: 'Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo
- En directo: Marbella-FC Cartagena