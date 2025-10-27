Una joven de 29 años, en estado grave tras volcar con su coche en Cartagena

Los servicios de emergencia han tenido que rescatar, atender y trasladar en estado grave al hospital a la conductora y única ocupante de un turismo que ha salido de la vía y volcado cuando circulaba por la autopista AP-7, cerca de Los Urrutias, en el término municipal de Cartagena, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas informando del accidente a las 09.37 horas e indicando que, a la altura del kilómetro 797 de la AP-7, en dirección hacia Almería, un turismo había salido de la vía, dado vueltas de campana y volcado en la cuneta y que una mujer se encontraba dentro, herida y atrapada.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

La accidentada, una mujer de 29 años, ha sido rescatada por los bomberos y puesta disposición de los sanitarios, que la han estabilizado y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier, con lesiones de pronóstico grave.