Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Una joven de 29 años, en estado grave tras volcar con su coche en Cartagena

La mujer ha sido trasladada al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier con lesiones de pronóstico grave

Hospital Los Arcos del Mar Menor.

Hospital Los Arcos del Mar Menor. / L.O.

La Opinión

La Opinión

Los servicios de emergencia han tenido que rescatar, atender y trasladar en estado grave al hospital a la conductora y única ocupante de un turismo que ha salido de la vía y volcado cuando circulaba por la autopista AP-7, cerca de Los Urrutias, en el término municipal de Cartagena, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas informando del accidente a las 09.37 horas e indicando que, a la altura del kilómetro 797 de la AP-7, en dirección hacia Almería, un turismo había salido de la vía, dado vueltas de campana y volcado en la cuneta y que una mujer se encontraba dentro, herida y atrapada.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Noticias relacionadas y más

La accidentada, una mujer de 29 años, ha sido rescatada por los bomberos y puesta disposición de los sanitarios, que la han estabilizado y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier, con lesiones de pronóstico grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents