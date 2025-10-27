Seis heridos al descarrilar un tren de Cercanías en Madrid

A las 15:20 horas de este lunes, un tren de Cercanías Madrid ha descarrilado en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares, situada a poco más de 20 kilómetros de Alcalá de Henares. Según han informado fuentes de Renfe a este periódico, ha sido el último de los cinco vagones el que se ha salido de la vía por causas que ya se investigan.

Como confirma Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el balance final son seis los heridos de carácter leve, aunque dos mujeres, de 53 y 40 años, han sido trasladadas hasta el Hospital Hospital Universitario del Henares, en Coslada.

Las primeras llamadas alertando del accidente se han recibido en torno a las 15:28 horas de la tarde. En estos momentos, el tráfico ferroviario permanece interrumpido y Adif espera “poder restablecer el servicio, al menos en una de las dos vías”, han explicado a El Periódico de España.

La suspensión del servicio afecta a las líneas C2 (Guadalajara–Chamartín), C7 (Alcalá de Henares–Príncipe Pío) y C8 (Guadalajara–Villalba).

Hasta la estación de San Fernando de Henares se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos y efectivos del SUMMA, además de agentes de la Policía Nacional. Cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar, los pasajeros ya habían sido evacuados. Según han compartido algunos usuarios en redes sociales, muchos de ellos han tenido que cruzar las vías para abandonar el tren.

Se establece un servicio lanzadera de autobuses sin paradas intermedias entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares, en ambos sentidos.