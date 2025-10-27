Herida una operadora del 112 de San Javier al caerle encima el techo de la sala

Una mujer, operadora del 112 de San Javier, ha resultado herida al caerle encima parte del falso techo de la sala. Los hechos tuvieron lugar este domingo por la tarde, cuando se produjo el desprendimiento y los cascotes alcanzaron a la trabajadora.

La herida sufrió una contusión en la cabeza. Afortunadamente, la lesión fue de carácter leve. Ante el riesgo de que cayesen más placas de escaloya, el servicio se siguió prestando en una dependencia distinta. Cabe recordar que este municipio costero cuenta con su propia sala del 112, a la cual se derivan las llamadas que los ciudadanos afectados realizan en el término municipal.

En un escrito destinado al Ayuntamiento de San Javier, Miguel Alcaraz, coordinador regional de Administración Local y responsable de Policías Locales de Comisiones Obreras en la Región, pide que "se impulse definitivamente el inicio de unas nuevas instalaciones en San Javier para los colectivos de Protección Civil y Policía Local, tal y como se comprometió el Partido Popular en su programa electoral 2023–2027".

Asimismo, solicita "con el fin de salvaguardar la seguridad de los empleados municipales, así como facilitar el desempeño de su trabajo, que se proceda a la emisión de un informe técnico urgente de las instalaciones por un técnico o arquitecto municipal donde se verifiquen las condiciones de seguridad, habitabilidad y uso, con el fin de garantizar la seguridad estructural y funcional del centro.

Numerosas denuncias

En este sentido, Alcaraz reclama que "se realice dicha inspección verificando el cumplimiento de la normativa vigente tanto en la parte constructiva o de obra, como en todas las instalaciones de agua, electricidad, telecomunicaciones, etcétera, así como si el uso urbanístico del suelo de esta instalación es el adecuado".

"Son numerosas las denuncias formuladas por este sindicato ante la Inspección de Trabajo por deficiencias en este edificio", destaca Comisiones Obreras, que apunta que "el Ayuntamiento ha sido requerido en distintas ocasiones para corregir deficiencias de distinta índole".

"Este sindicato lleva reclamado desde hace años, la necesidad imperiosa de unas nuevas instalaciones que garanticen la seguridad de los empleados municipales, así como del resto de usuarios, con unos espacios eficientes y adaptados a las nuevas normativas de seguridad, además de tener un nuevo equipamiento, necesario para el desempeño de sus funciones".

Tienen medio siglo

Alcaraz recalca que "la instalación en cuestión ronda los 50 años" y recuerda que estas dependencias "fueron destinadas a principio de siglo, de forma temporal, para el colectivo de Policía Local y, posteriormente, también para el colectivo de Protección Civil".

"Según la sede del catastro virtual estas instalaciones son de un edificio destinado a un uso de sanidad y beneficencia, aunque en realidad el uso que se le está dando es diferente puesto que es un uso de servicios públicos como son unas dependencias policiales, lo que nos lleva a plantear si no es necesario un cambio de uso en el plan de ordenación existente", apostilla, para precisar que "además, ha tenido diversas ampliaciones que no figuran en la descripción de la parcela catastral (como son parte de los vestuarios de la Policía Local): sobre esto último desconocemos si se realizó un proyecto para su construcción".