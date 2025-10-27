Arden varios coches en un taller de Churra

Seis vehículos han ardido este lunes en un taller mecánico de la pedanía murciana de Churra.

El fuego se ha originado a las 11.43 horas de la mañana en uno de los vehículos estacionados en el taller del Carril Limonar y se ha propagado hasta afectar al resto.

Bomberos del Ayuntamiento Murcia han acudido al lugar para extinguir las llamas. En concreto, se han movilizado 14 efectivos y dos vehículos de Bomberos.

A las 13.31 horas el incendio se ha dado por extinguido. Afortudamente, no ha dejado heridos.