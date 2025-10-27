Incendio
Arden varios coches en un taller de Churra
El incendio se ha originado en el carril Limonar de la pedanía murciana
Seis vehículos han ardido este lunes en un taller mecánico de la pedanía murciana de Churra.
El fuego se ha originado a las 11.43 horas de la mañana en uno de los vehículos estacionados en el taller del Carril Limonar y se ha propagado hasta afectar al resto.
Bomberos del Ayuntamiento Murcia han acudido al lugar para extinguir las llamas. En concreto, se han movilizado 14 efectivos y dos vehículos de Bomberos.
A las 13.31 horas el incendio se ha dado por extinguido. Afortudamente, no ha dejado heridos.
