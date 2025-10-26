Así robaron tres encapuchados una caja fuerte y huyeron con ella sobre el capó del coche en San Pedro: “¡Ladrones!”

Puede parecer una escena de película, pero fue una realidad. Robaron la caja fuerte de un negocio, huyeron con ella colocada encima del capó del coche y después se acabaron estrellando. Ocurría en la madrugada del viernes al sábado en San Pedro del Pinatar, como informó ya este periódico. Ahora han salido a la luz imágenes del asalto captadas por vecinos.

En la grabación, que ya obra en poder de la Policía, se aprecia como tres encapuchados sacan la caja fuerte de una conocida empresa de pescados y mariscos de la localidad costera, la arrastran por el suelo y la colocan en el capó del Mercedes plateado en el que llegaron. Acto seguido, uno de los sujetos se pone al volante y se marchan.

Los residentes se dirigen a los delincuentes al grito de “gilipollas” y “ladrones” y comentan entre ellos que los asaltantes “están hablando en marroquí”. También se extrañan de que no saltase la alarma de la compañía. Y celebran haber captado la matrícula del turismo, para ayudar a los Cuerpos de Seguridad.

Cabe recordar que minutos después sufrieron un siniestro. La intentona de asalto les duró poco, porque no habían salido del término municipal de San Pedro cuando se estrellaron, apuntan las mismas fuentes. Los sospechosos, vestidos con ropa oscura y encapuchados, lograron huir de nuevo.