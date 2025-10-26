Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla

La Guardia Civil investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa del municipio de Librilla este domingo, indicaron fuentes policiales. Por este crimen ha sido detenido ya un individuo, el compañero sentimental de la víctima.

El cuerpo sin vida y con signos de violencia de la chica se encontraba en el interior de un domicilio de la calle Totana, en un pueblo de algo más de 5.000 habitantes que quedaba impactado por lo sucedido.

Emergencias recibía sobre las tres y veinte de la tarde una llamada para alertar de un episodio de violencia de género. El testigo, hermano del presunto asesino, relató que la chica estaba inconsciente y no respiraba: que la habían matado y él mismo tenía claro que había sido su pariente.

Horas sin vida

Este chico afirmó que le había tomado el pulso, sin encontrárselo, que la joven estaba fría y que podría llevar varias horas muerta, incluso desde el sábado.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que corroboraron el deceso de la chica. Se avisó al forense y al juez de guardia y, tras la pertinente autorización judicial, el cuerpo sin vida fue trasladado a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia revele la causa del óbito. Según la primera inspección ocular, la joven podría haber muerto por asfixia.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alhama de Murcia, cuerpo competente para asumir la investigación. Los investigadores ya han arrestado al sospechoso.

La mujer no constaba en el sistema VioGén, que es el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.

Los hechos se produjeron en la calle Totana. / Google

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.