Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo

Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional han abordado este octubre -a 600 millas de las Islas Canarias y con el apoyo de la Armada Española-- un barco que transportaba en un peso bruto aproximado en sus bodegas de 6.500 kilos de cocaína. El destino final del buque, de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y 4 y medio de puntal, era el Puerto de Vigo.

Así, gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional, el pasado 8 de octubre se recibió una información procedente de la agencia americana DEA (Drug Enforcement Administration) en la que alertaban de las actividades de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico, según ha relatado el cuerpo de seguridad.

Según las primeras informaciones, el barco nodriza sería una embarcación tipo 'supply ship', de bandera de Tanzania, que había partido desde el panameño puerto de Cristobal Anch hacia nuestro país. Por ello, la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Armada Española, coordinó un operativo para tratar de localizar la embarcación.

Tras la alerta recibida, el rumbo facilitado y el modus operandi, se diseñó un operativo para evitar que la droga pudiera llegar hasta las costas españolas. En concreto, sobre las 21.30 horas del día 22 de octubre, con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, se estableció un dispositivo de abordaje sobre el mercante, que tuvo lugar a 600 millas de las Islas Canarias, realizado desde un buque de la Armada por efectivos del GEO.

Una vez a bordo se localizó y detuvo a los nueve miembros de la tripulación, pudiéndose localizar en una primera requisa de seguridad estructuras y construcciones ajenas a lo que se supone es un buque de carga, las cuales serían las que estarían almacenando el estupefaciente.