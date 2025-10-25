Roban una caja fuerte, huyen con ella en el capó del coche y se estrellan en San Pedro del Pinatar

Robaron la caja fuerte de un negocio, huyeron con ella puesta en el capó del coche y se acabaron estrellando. Ocurría de madrugada en San Pedro del Pinatar.

En concreto, los hechos tenían lugar sobre las dos de la mañana, en una empresa especializada en la venta y distribución de pescados y mariscos de la citada localidad costera. Una firma que se encontraba cerrada en el momento del suceso.

Ahí llegaron tres individuos a bordo de un Mercedes. Los sujetos entraron al lugar, se hicieron con la caja fuerte que ahí había y se marcharon con ella. Pero no la introdujeron en el interior del automóvil que llevaban, sino que la pusieron encima del capó del mismo, explicaron fuentes policiales. Arrancaron y trataron de escapar.

La intentona les duró poco, porque no habían salido del término municipal de San Pedro cuando se estrellaron, apuntan las mismas fuentes. Los sospechosos, vestidos con ropa oscura y encapuchados, lograron huir.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local. Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación. La cual pasa por la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad que hubiesen podido captar el recorrido de los asaltantes.