Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga

Ocurría en la vía pública, minutos antes de las siete de la tarde. Un hombre de 65 años, cuya identidad no ha trascendido, ingresó este sábado por la tarde en el Santa Lucía tras ser apuñalado con un arma blanca en Cartagena. Por un desconocido que lo intentó degollar.

La Policía busca al agresor, que se dio a la fuga tras el ataque, el cual se produjo en la calle Ribera de San Javier, según informaron fuentes de Emergencias.

El 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello.

En estado crítico

Fuentes cercanas al caso apuntaron que la víctima estaba sacando dinero de un cajero cuando una persona lo asaltó, al parecer para robarle, y acabaron cortándole el cuello.

El varón, sexagenario, estaba en un bar, comentó que iba a sacar dinero de un cajero y fue ahí cuando un sujeto lo abordó por detrás, presumiblemente con intención de quitarle el dinero, y acabó atacándolo con un arma blanca que llevaba encima. Acto seguido, huyó a la carrera. Testigos llamaron al 091, teléfono de la Policía Nacional. Y desde este cuerpo dieron la voz de alarma.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que hallaron al varón gravemente herido, sangrando y sin sentido. Precisaba de ayuda médica con urgencia. Los agentes fueron quienes telefonearon al 112 para pedir la presencia de sanitarios en una ambulancia.

En concreto, detalló Emergencias, se movilizó una unidad móvil de emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos sanitarios atendieron al hombre, malherido e inconsciente, y lo llevaron a Urgencias del hospital más próximo. Ingresó en estado crítico.

El sospechoso estaría identificado y se trataría de un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando lo arresten, se podría enfrentar a cargos por un asesinato en grado de tentativa.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación.