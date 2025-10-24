Las cuatro claves en la investigación del crimen del contenedor de Castellón

Los investigadores del caso de la muerte de Vicente Domínguez, exmarido de la alcaldesa de Almassora, María Tormo, trabajan a fondo para determinar qué fue lo que pasó en las últimas horas de vida del fallecido, y qué fue lo que lo llevó a terminar arrojado a un contenedor de la avenida Pérez Galdós. También, por supuesto, para atrapar a los responsables del crimen.

Ya se conoce que los forenses vieron dos tipos de lesiones en su cadáver: unas por aplastamiento de la prensa del camión de basura, y otras como un hematoma en el ojo, consistente con un fuerte golpe. También tenía otras contusiones que son diferentes a las que produce el aplastamiento.

Ese es el resultado final, pero para ver cómo la situación llegó hasta ahí el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Castellón junta toda la información posible sobre la víctima y para ello tiene abiertas varias carpetas.

Testigos

Por un lado se encuentran los testigos, una parte fundamental de los acontecimientos.

Si bien el cadáver fue encontrado en una zona algo más apartada de las calles donde hay más locales de ocio nocturno, ya hay varias personas a quienes la Policía ha interrogado sobre lo que pudieron ver aquella fatídica noche del sábado al domingo de la pasada semana, en la que terminó la vida de Vicente Domínguez. Y es que el emprendedor estuvo en locales de ocio de Castellón aquella noche. Se da la circunstancia de que, además, el cantante Pitingo dio un concierto esta noche en el vecino Parque Ribalta, a apenas metros de donde encontraron a Vicente.

Círculo más cercano

Un amigo de la víctima explicó en declaraciones a À Punt que estuvo con Domínguez esa noche. El testigo, empleado de un bar, dijo que el fallecido estuvo en el bar sobre la 1.00 de la madrugada y que llegaron a quedar en verse más tarde, algo que nunca ocurrió. "Le dije que quedábamos más tarde para ir a tomar unas copas, pero ya no contestó", dijo este amigo de Domínguez, quien añadió que posteriormente se marchó a casa a descansar. Su piso queda justo en la calle donde se halló el cadáver.

La prioridad de la Policía Nacional, así pues, es escarbar entre ese círculo más cercano de la víctima en la actualidad.

Su relación con la también diputada provincial del PP había terminado hace algunos años, y en la actualidad se movía en ambientes distintos a los de su localidad, Almassora.

Huella digital

Además, como ya informó Mediterráneo, los investigadores han pedido al juzgado la autorización para llevar a cabo el volcado de su teléfono móvil, así como los dispositivos electrónicos de los que dispusiera, y también tener acceso a todas sus redes sociales.

De esta manera, se podrán conocer sus últimos movimientos, así como si había intercambiado mensajes con alguien en las horas previas al suceso.

Cámaras

Las cámaras de seguridad de locales cercanos al contenedor también pueden ayudar a los detectives, aunque siendo de madrugada el momento en el que ocurrieron los hechos, las imágenes podrían resultar menos claras de lo necesario para encontrar a los culpables.

Ya desde el mismo domingo, día del hallazgo, se inició todo el proceso legal para disponer de los archivos audiovisuales que pudieran haber captado el crimen.