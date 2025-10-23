Investigan el robo de 100.000 euros a la trabajadora de una empresa del Polígono Industrial Oeste en Alcantarilla

La Policía Nacional investiga el robo de casi 100.000 euros a una trabajadora de una empresa de alimentación emplazada en Alcantarilla, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las diez de la mañana del pasado martes, en la Avenida de las Américas del Polígono Industrial Oeste, en la zona que pertenece a Alcantarilla.

Tal y como explicaron fuentes cercanas al caso, una mujer, trabajadora en una empresa de la zona con más de 20 años de experiencia en servicios de alimentación, llamó a la Policía porque, según explicó, acababa de ser víctima de un robo.

Al lugar se movilizaron agentes, que hallaron a la mujer, afortunadamente ilesa. Según les aseguró, ella se encontraba en la vía pública cuando tres individuos la abordaron, le robaron el dinero que llevaba encima y huyeron en coche.

Testigos facilitaron algunos datos del coche: marca, color y parte de la matrícula. Y dieron una descripción de los sospechosos. Aunque los sujetos no han sido arrestados ni identificados todavía, los presentes se adelantaron a decir que probablemente eran extranjeros.

La víctima manifestó que, en el momento del asalto, llevaba encima una cantidad en metálico cercana a los 100.000 euros.

Planificación previa

El cuerpo mantiene la investigación abierta y, al menos este miércoles, no se habían efectuado detenciones. Los sujetos, según las primeras informaciones, habrían actuado desarmados.

Si se confirma lo que dice la afectada, y se llevaron tal cantidad de dinero, los investigadores barajarían que los delincuentes habrían planificado el asalto y sabían que esa empleada, en ese preciso instante, iba a salir con el efectivo encima. De ahí que se sospeche de alguien del entorno o de la mujer o de la empresa.

Las pesquisas están recién iniciadas. Los investigadores prevén revisar las cámaras de seguridad de la zona, para comprobar si grabaron algo que pueda conducir a la identificación, localización y posterior arresto de los delincuentes.

Foco de conflicto

El olígono Industrial Oeste, entre Alcantarilla y Murcia, lleva meses convertido en un foco de inseguridad, con agresiones violentas, peleas múltiples y suciedad en las vías de acceso a las naves, según aseguran empresarios que tienen ahí sus negocios y como ya publicó este diario.

En la misma zona, a principios del presente mes de octubre, unos individuos la emprendieron a tiros contra otro (no le dieron) en el exterior de una discoteca y posteriormente escaparon en dos vehículos.

Se da la circunstancia de que el mismo local de ocio, en agosto, fue escenario de un suceso en el que un joven fue apuñalado y amenazado con un arma de fuego. Por ese caso se produjeron dos arrestos.