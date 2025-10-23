Incendio
Arde un camión en el Puerto de la Cadena en dirección Murcia
El incidente ha causado retenciones en la zona
Un camión ha ardido esta mañana cuando circulaba por el Puerto de la Cadena en dirección Murcia. El aviso del fuego ha llegado al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia a las 08.39 horas de este jueves.
El incidente ha tenido lugar en el Puerto de la Cadena en sentido Cartagena-Murcia, en el tramo de la vifurcacion entre la A-30 y la A-33.
Al lugar se han trasladado Guardia Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, que han extinguido las llamas originadas en el vehículo.
El conductor del camión ha podido salir del mismo por sus propios medios y nadie ha resultado herido.
El incendio ha causado retenciones de tráfico en la zona esta mañana.
