Una joven de 25 años, herida tras dar varias vueltas de campana con su coche en Yecla

Una joven de 25 años ha resultado herida este miércoles tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera N-344, a la altura del kilómetro 84, en el término municipal de Yecla. El turismo que conducía dio varias vueltas de campana antes de quedar cruzado en mitad de la vía, con la conductora atrapada en su interior.

Eran poco antes de las seis y media de la mañana cuando varias llamadas al 112 alertaron de la presencia del vehículo siniestrado en la carretera y de una persona que no podía salir del coche.

El accidente se ha producido en la vía en la carretera N-344, en Yecla / 112

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias del 061. Los bomberos lograron liberar a la joven, que fue atendida de inmediato por los sanitarios y trasladada en ambulancia al hospital comarcal Virgen del Castillo de Yecla.