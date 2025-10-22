Giro en el doble crimen de Librilla: la viuda de uno de los asesinados señaló a otro empresario de Porkytrans

No sabe nada del crimen, aunque no puede descartar que esa noche estuviese ahí. La jueza de instrucción del doble crimen de Librilla había citado a declarar este próximo miércoles, en calidad de investigado, al cuñado de uno de los dos empresarios, tío y sobrino entre sí, que se encuentran en prisión provisional por, presuntamente, matar a dos amigos y esconder sus cuerpos en el pozo de una nave de Porkytrans, de la cual era socio uno de los sospechosos. Y este hombre se ha desvinculado del todo de los asesinatos.

La titular del Tribunal de Instancia y de Instrucción Nº 4 de Totana llamó también a las parejas de las víctimas (y madres de sus hijos) para el ofrecimiento de acciones. Se trata de un trámite: las convoca para informarles de que tienen derecho a personarse la causa y ejercer las acciones penales y civiles que consideren al ser perjudicadas directas de la muerte de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, cuyos cuerpos fueron encontrados por el agente canino Dylan sepultados en aceite usado de coches y sosa cáustica en la nave de Librilla.

A una de ellas se le preguntó si sabe dónde están los 200.000 euros que su esposo, supuestamente, habría estafado a los empresarios sospechosos de acabar con su vida

No obstante, las mujeres han declarado como testigos. Y las palabras de una de ellas podrían dar un giro al caso, indican fuentes judiciales.

Dormía ahí para vigilar

En cuanto al investigado, el cuñado de Juan M. S. relató que él iba a menudo por las noches a dormir a las instalaciones, a vigilar. Contó que se acostaba en un camastro instalado en uno de los despachos.

Del día concreto de diciembre de 2024 en el que mataron a los africanos, subraya que no se acuerda, pero que, si su móvil está geolocalizado ahí, será porque estaba.

A la pregunta de si desde donde él dormía se ve la zona del foso, donde presuntamente ocurrió todo, apuntó que no, que estaba lejos.

Tardaron 48 horas en extraer del desagüe de la nave de Librilla los dos cadáveres. / @noticiassecrim

El cuñado, para el que no se ha pedido ninguna cautelar, es sospechoso de encubrimiento y ocultación de cadáver. Salió de los juzgados en libertad, aún con cargos.

Lo que dicen las viudas

Incurrieron en contradicciones y dudaron, apuntan fuentes cercanas al caso. A una de ellas se le preguntó si sabe dónde están los 200.000 euros que su esposo, supuestamente, habría estafado a los empresarios sospechosos de acabar con su vida. Asegura que no tiene conocimiento de ese dinero.

Una de las viudas, al declarar como testigo, acabó admitiendo que ella, cuando fue a comisaría a denunciar la desaparición de su esposo, mostró a la Policía la foto del consejero delegado de Porkytrans. Un hombre con el que el principal acusado del doble crimen, Juan, tendría rencillas desde hace tiempo. Serían rivales.

Según la mujer, fue el consejero delegado el que iba en el taxi con su marido y el amigo de este, explican fuentes judiciales. A la pregunta de cómo lo sabía, la señora detalló que se lo habían comunicado así en un restaurante africano de Murcia que parece ser clave en la causa, local que era frecuentado por las víctimas y por algunos de sus allegados, ahora testigos.

Testigo, no sospechoso

Ese consejero delegado testificó también este miércoles, desde Madrid y por videoconferencia, y negó tener nada que ver con el asunto. Este hombre, que tiene enfrentamientos anteriores con el socio minoritario de su firma, no está investigado: va como testigo.

El empresario ya fue interrogado por la Policía Judicial de la Guardia Civil cuando la esposa de uno de los asesinados denunció su desaparición y la Benemérita descubrió que la ubicación que él envió por WhatsApp a la mujer era la de la nave de Librilla. Faltaría explicar quién proporcionó a la viuda la foto de este hombre y le dijo que era quien se había marchado en taxi con los africanos.

Otra de las viudas admitió que le entregaron el teléfono de su pareja en el mismo restaurante africano, el día después de los hechos. No concreta quién.

Falta fijar la fecha de declaración de los dos principales sospechosos del crimen, Juan M. S. y Jesús P. M., los cuales cuentan con los servicios de los letrados Emilio Ibáñez y Evaristo Llanos para defender sus intereses. Por su parte, la viuda de Jean Mirabeau Ngoho cuenta con el abogado Valentín Fernández para ejercer la acusación particular.

En el procedimiento también fue detenida María Pilar P. P., la esposa de Jesús, investigada por un delito de encubrimiento y actualmente libre con cargos.