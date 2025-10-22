Desmantelan en San Javier una macroplantación de marihuana con más de 2.000 plantas en plena floración

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desmantelado en el municipio de San Javier una plantación de marihuana a gran escala instalada en una nave industrial. La operación, denominada ‘Pilastra’, se ha saldado hasta el momento con la detención de un hombre como presunto autor de los delitos de cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes localizaron un invernadero interior tipo indoor equipado con avanzados sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación, donde se incautaron más de 2.000 plantas de marihuana en fase de floración, listas para su recolección.

La investigación se inició tras detectar la Benemérita indicios de un posible cultivo ilegal en un polígono industrial del municipio. El recinto, que había sido conectado fraudulentamente al suministro eléctrico, presentaba signos de actividad constante, lo que levantó las sospechas de los agentes.

La macroplantación de marihuana se localizó en un polígono industrial del municipio marmenoriense / Guardia Civil

Una vez confirmadas las evidencias, el juzgado autorizó la entrada y registro del inmueble. En el interior se hallaron las plantas distribuidas en dos habitáculos de unos 200 metros cuadrados cada uno, equipados con lámparas halógenas, transformadores de corriente, filtros de aire, aparatos de climatización y bombas de riego.

La operación concluyó con la detención del presunto responsable, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Con esta actuación, la Guardia Civil refuerza su labor de lucha contra el tráfico de drogas y el cultivo ilegal de marihuana en la Región de Murcia.