Lucha contra el menudeo de droga en Murcia: cinco detenidos por tráfico de hachís y marihuana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a cinco personas acusadas de cometer delitos contra la salud pública, tras ser sorprendidas en posesión de hachís y marihuana en cantidades muy superiores a las permitidas para el consumo propio.

Las actuaciones se enmarcan en el dispositivo permanente de prevención y lucha contra el menudeo de droga que mantiene la Policía Nacional en la ciudad. En este operativo se realizaron dos intervenciones en diferentes puntos del municipio, en las que los agentes de Seguridad Ciudadana observaron indicios de la posesión de sustancias estupefacientes por parte de los implicados.

La primera tuvo lugar en el barrio de Santa María de Gracia, donde los agentes identificaron a un hombre en actitud sospechosa. Durante el registro, hallaron entre sus pertenencias una cantidad de hachís preparada para su venta, tres veces superior a la considerada para consumo personal. El detenido fue acusado de tráfico de drogas y también propuesto para sanción por consumir estupefacientes en la vía pública, una infracción grave que puede acarrear multas de entre 601 y 30.000 euros.

La segunda intervención se desarrolló en la zona de Espinardo, donde los agentes sorprendieron a cuatro personas cargando una furgoneta con varias bolsas de marihuana. Tras intentar huir, fueron interceptados. En el interior del vehículo se localizaron además materiales utilizados para el cultivo de marihuana tipo ‘indoor’ y una cantidad de dinero en efectivo, presuntamente vinculada a transacciones de droga.

Los cinco arrestados fueron puestos a disposición judicial acusados de delitos contra la salud pública.