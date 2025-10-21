La Fiscalía reclama por tercera vez a la Guardia Civil un informe sobre el crimen machista de Camposol de 2022

Vanesa, una vecina de 57 años de edad y origen británico, murió en diciembre de 2022 en la urbanización Camposol, en Mazarrón, un lugar donde apenas llevaba unas semanas viviendo cuando la mató, presuntamente, su compañero sentimental: Michael, un inglés con antecedentes por malos tratos que se encuentra desde entonces en prisión provisional, una medida que se ha prorrogado.

Faltan semanas para que se cumpla el tercer año de la muerte de esta mujer y el caso continúa en instrucción en los tribunales, indican fuentes judiciales. El Ministerio Público no ha redactado aún su calificación porque todavía no ha recibido un documento de la Guardia Civil que considera relevante, indican las mismas fuentes.

En concreto, se trata del informe elaborado por Criminalística tras el análisis del vehículo en el que llegó el día de los hechos la pareja a su casa de Camposol. Los investigadores del cuerpo inspeccionaron el coche en busca de vestigios que pudiesen determinar si dentro del mismo aconteció algo que pudiese conducir al trágico desenlace: la muerte de Vanesa.

La diligencia lleva tiempo acordada y la Fiscalía ha retirado este mes de octubre al Instituto Armado lo importante que es el contar con este documento, que ha de arrojar luz, tras revisar a fondo las ruedas y los bajos del automóvil, sobre qué ocurrió aquel día.

Vanesa interpuso la primera denuncia por malos tratos contra su compañero en 2007 y la última en 2014

Cabe recordar que Michael sostuvo desde el principio que su compañera sentimental (que le había puesto la primera denuncia por violencia machista en 2007 y la última en 2014) se mató por accidente. Que se cayó y se dio con el bordillo de la acera en la cabeza.

Una versión que desmontaría el informe del forense, puesto que el cadáver de la mujer, además de la lesión mortal en la testa, tenía fracturas en varios huesos. Los profesionales del Instituto de Medicina Legal descubrieron fisuras en el esternón y en varias costillas, así como los dos tobillos rotos. No se trataba de lesiones antiguas que hubiesen sanado: eran del mismo momento en el que la mujer encontró la muerte en Camposol.

Pese a que Vanesa había denunciado cinco veces que su compañero sentimental la agredía, su caso estaba inactivo en el sistema desde el año 2015.

Michael, que ahora tiene 72 años, permanece en prisión preventiva, la cautelar más restrictiva que, en teoría, no puede durar más de dos años. Sin embargo, el sistema permite que se conceda una prórroga si, al pasar 24 meses, el asunto no ha llegado a juicio, que es lo que ha pasado con este caso.

El día del crimen, los sanitarios nada pudieron hacer por salvar a Vanesa. Se alertó a la Guardia Civil, cuyos agentes, al llegar, encontraron a Michael muy ebrio. Se da la circunstancia de que, con el Código Penal en la mano, el ir bebido puede llegar a ser un atenuante cuando se celebre el juicio.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.