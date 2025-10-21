La Audiencia de Murcia archiva la denuncia de una mujer que acusó a su pareja de maltratarla tras descubrir su estatura real

La Audiencia Provincial de Murcia, en un auto contra el que no cabe recurso alguno y que cuenta con el respaldo del fiscal ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra el archivo de la denuncia en la que aseguró que su pareja la maltrataba desde que la conoció presencialmente y se sintió engañado por su estatura.

La denunciante afirmó que ambos se habían conocido a través de Internet y que al llegar ella a España en compañía de su hija para entablar una relación de pareja comenzó a humillarla y maltratarla tras decirle que su estatura era inferior a la que le había dicho.

Su actitud, añadió, consistió también en amenazarla para tratar de que madre e hija abandonaran la vivienda dado el clima de tensión que había generado con su actitud.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer, que dictó la resolución recurrida, y ahora la Audiencia Provincial coinciden en señalar que los indicios incriminatorios son claramente insuficientes para mantener abierto el caso, por lo que el archivo de las actuaciones está ajustado a derecho.

Añade el auto de la Audiencia que existen contradicciones entre lo manifestado por la denunciante y el denunciado, y afirma así mismo que las declaraciones de la mujer y su hija, menor de edad, "no merecen suficiente credibilidad".

Concluye la Sala que la denunciante no supo precisar los días en que habrían ocurrido los hechos denunciados, para añadir que no es descartable que actuara guiada por móviles espurios, como su interés por permanecer en España.