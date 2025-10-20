Sorprendido in fraganti tras robar una cadena de oro a una anciana en Murcia: tenía cinco asaltos más

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por la comisión de seis delitos de robo con violencia tras ser detenido infraganti poco después de sustraer una cadena de oro que portaba al cuello una mujer de avanzada edad, mediante un tirón y ser considerado el autor de otros cinco delitos de similares características en la zona centro de la ciudad de Murcia.

Una llamada recibida en la sala CIMACC 091 alertaba de como un varón acababa de sustraer una cadena de oro que llevaba al cuello una mujer septuagenaria cuando se encontraba en la calle Isaac Albeniz de Murcia, motivando que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional que se encontraban más cercanos.

Un testigo logró retener al ladrón hasta la llegada de la Policía

A su llegada, encontraron a un varón que había sido testigo de los hechos y tenía retenido al responsable del robo, al cual pudo interceptar nada más cometer el tirón a la víctima.

La posterior investigación desarrollada por los agentes de la Policía Nacional permitió imputar al autor de los hechos otros cinco delitos más de robos con violencia cometidos en la misma zona.

Los motivos principales que llevan a la comisión de este tipo de delitos sobre este colectivo más vulnerable de personas son: tratar de minimizar los riesgos ante una posible defensa y/o persecución de la víctima, las dificultades que estas personas suelen presentar ante un posterior reconocimiento del autor de los hechos y el notable aumento del precio del oro.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial decretándose su inmediato ingreso en prisión.