Sucesos
Sorprendido in fraganti tras robar una cadena de oro a una anciana en Murcia: tenía cinco asaltos más
La Policía Nacional relaciona al detenido con varios tirones a mujeres de edad avanzada en la zona centro
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por la comisión de seis delitos de robo con violencia tras ser detenido infraganti poco después de sustraer una cadena de oro que portaba al cuello una mujer de avanzada edad, mediante un tirón y ser considerado el autor de otros cinco delitos de similares características en la zona centro de la ciudad de Murcia.
Una llamada recibida en la sala CIMACC 091 alertaba de como un varón acababa de sustraer una cadena de oro que llevaba al cuello una mujer septuagenaria cuando se encontraba en la calle Isaac Albeniz de Murcia, motivando que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional que se encontraban más cercanos.
Un testigo logró retener al ladrón hasta la llegada de la Policía
A su llegada, encontraron a un varón que había sido testigo de los hechos y tenía retenido al responsable del robo, al cual pudo interceptar nada más cometer el tirón a la víctima.
La posterior investigación desarrollada por los agentes de la Policía Nacional permitió imputar al autor de los hechos otros cinco delitos más de robos con violencia cometidos en la misma zona.
Los motivos principales que llevan a la comisión de este tipo de delitos sobre este colectivo más vulnerable de personas son: tratar de minimizar los riesgos ante una posible defensa y/o persecución de la víctima, las dificultades que estas personas suelen presentar ante un posterior reconocimiento del autor de los hechos y el notable aumento del precio del oro.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial decretándose su inmediato ingreso en prisión.
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
- Marín se pasea por La Glorieta
- El cuñado de uno de los sospechosos del doble crimen de Librilla, ante la jueza por homicidio
- Un incendio en una vivienda de Cartagena obliga a desalojar un edificio de cinco plantas
- La MCT ya distribuye agua limpia a las pedanías de Torre Pacheco y Murcia
- El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)