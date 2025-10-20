Investigación
Roban una cocina industrial de un restaurante de Cieza
Las cámaras de seguridad grabaron cómo dos hombres la cogieron y la subieron a un furgón: la Guardia Civil ha 'cazado' a uno
La Guardia Civil ha desarrollado una investigación en Cieza para esclarecer la sustracción de una cocina industrial, valorada en más de 2.066 euros, que ha culminado con la detención de una persona por delito de hurto, indica el cuerpo en una nota.
La investigación se inició cuando los propietarios de un establecimiento de hostelería, de reciente ubicación en el nuevo centro comercial de Cieza, denunciaron ante la Guardia Civil la sustracción de una cocina industrial, valorada en más de 2.600 euros, prosigue el comunicado.
El robo se produjo cuando el electrodoméstico, de grandes dimensiones, se encontraba en la puerta de acceso al restaurante a expensas de ser instalado en el local, detalla la Benemérita.
Investigadores de la Guardia Civil recabaron imágenes de las cámaras de vigilancia del centro comercial. En una de las grabaciones, los guardias civiles observaron la presencia de una furgoneta estacionada en la zona trasera, destinada a la carga y descarga de los establecimientos de hostelería.
Del vehículo bajaron dos personas, se dirigieron al lugar donde se encontraba la cocina, la cogieron y la subieron al furgón.
Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido a uno de los sospechosos, si bien la investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos.
