Da un tirón del bolso a una joven, la tira al suelo y le roba el móvil en Murcia

Un individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido en Murcia por dar un tirón del bolso a una joven, tirarla al suelo y robarle el móvil, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la mañana ya del domingo, en la Plaza Bohemia, ubicada en el barrio de Santa María de Gracia, cuando un hombre se abalanzó sobre una chica, a la que no conocía de nada, con afán, según explicaría luego la víctima, de robarle.

Ella detalló que el sujeto intentó primero arrebatarle el bolso de un tirón, aunque ella opuso resistencia. Ambos cayeron al suelo, el bolso se abrió y el varón aprovechó para agarrar el teléfono que había en el mismo y largarse a la carrera.

Al tener conocimiento de lo sucedido, al lugar se movilizaron agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Murcia. Uno se entrevistaron con la víctima y otros, un rato después, localizaron al sospechoso en la Avenida de los Pinos. La joven lo reconoció sin duda como el individuo que la había asaltado.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un robo con violencia y trasladado a la Comisaría de Distrito del Carmen, para que la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación y poner al sospechoso a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.