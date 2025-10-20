Audiencia Provincial
Dos años de cárcel por agredir sexualmente a su exnovia menor de edad tras meses de acoso en Murcia
El joven acosó durante meses a la víctima y acabó entrando por la ventana de su casa
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de cárcel ocho de libertad vigilada a un joven que reconoció en el juicio que agredió sexualmente a la menor con la que había mantenido una relación sentimental tras negarse esta a reanudarla.
La sentencia, que incluye también una orden de alejamiento de la víctima durante ocho años, lo condena igualmente a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad como autor de un delito de acoso y a otro alejamiento por dos años.
La sentencia de conformidad le impone la obligación de indemnizar a la menor con 6.000 euros por los daños morales causados con su actuación delictiva.
Recoge el relato de hechos probados que el acusado, al cortar ella la relación sentimental, cosa que aquel no aceptaba, comenzó a acosarla con visitas reiteradas a las inmediaciones de su vivienda y a las del instituto donde cursaba estudios.
Además, en marzo de 2023, casi tres meses después de la ruptura, la agredió sexualmente al lograr acceder a través de la ventana de la terraza al interior de la vivienda al saber que se encontraba sola.
El tribunal ha dejado en suspenso el cumplimiento efectivo de la pena de prisión durante cinco años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir y abone los 6.000 euros, que podrá pagar en plazos de 300 mensuales.
Además, deberá abonar una multa de 600 euros y realizar un curso formativo de libertad sexual e igualdad de trato.
