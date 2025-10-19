Seísmos
Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población
EFE
Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.
En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.
Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.
También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa
- El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo
- Rescatan a una niña encerrada en un coche en el parking de un restaurante en Archena
- Este 'mercadillo' de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia