Emergencias
Un incendio en una vivienda de Cartagena obliga a desalojar un edificio de cinco plantas
Los bomberos tuvieron que rescatar a una persona atrapada en el interior del domicilio afectado por el fuego
Un abundante humo negro proveniente del interior de una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de la calle Luis Pasteur de Cartagena hizo que saltaran las alarmas este domingo por la mañana en el vecindario, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, las llamadas al 112 Región de Murcia sobre las nueve alertaron de que en el domicilio afectado por las llamas residían dos personas, aunque en ese momento se desconocía si se encontraban dentro.
Hasta el lugar del suceso se desplazó la Policía Local, Bomberos de Cartagena, una ambulancia del 061 y otra de Protección Civil. Una vez personados, la Policía confirmó la presencia de las dos personas dentro de la casa. Mientras tanto, los vecinos habían comenzado a desalojar el edificio completo, de cinco plantas.
Con la llegada de los bomberos, el incendio, localizado en el salón de la vivienda, fue rápidamente controlado. Sin embargo, fue necesario efectuar el rescate de uno de los atrapados en el interior. La persona estaba afectada por la inhalación de humo, así que fue estabilizada por personal sanitario del 061 y trasladada al hospital Santa Lucía de Cartagena.
Posteriormente, los bomberos realizaron labores de ventilación de la vivienda y del edificio.
