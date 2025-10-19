El cuñado de uno de los sospechosos del doble crimen de Librilla, ante la jueza por homicidio

La jueza de instrucción del doble crimen de Librilla ha llamado a declarar el próximo miércoles, en calidad de investigado, al cuñado de uno de los dos empresarios, tío y sobrino entre sí, que se encuentran en prisión provisional por, presuntamente, matar a dos amigos y esconder sus cuerpos en el pozo de una nave de Porkytrans, de la cual era socio uno de los sospechosos.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el cual se especifica que el cuñado de Juan M. S. ha de acudir, como investigado, a las diez y media de la mañana del día 22.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que este hombre, en libertad con cargos y que en ocasiones pernoctaba en la nave de Librilla, no está acusado de ser autor material del doble crimen. No obstante, la jueza pretende esclarecer qué sabía de lo sucedido, por si pudo cometer encubrimiento. En la citación judicial, consta como investigado por un delito de homicidio.

Víctimas y testigos

El mismo día, la titular del Tribunal de Instancia y de Instrucción Nº 4 de Totana ha citado a tres mujeres, parejas de las víctimas y madres de sus hijos, para el ofrecimiento de acciones.

Se trata de un trámite: las convoca para informarles de que tienen derecho a personarse la causa y ejercer las acciones penales y civiles que consideren al ser perjudicadas directas de la muerte de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, cuyos cuerpos fueron encontrados por el agente canino Dylan sepultados en aceite usado de coches y sosa cáustica en la nave de Librilla.

Tardaron 48 horas en extraer del desagüe de la nave de Librilla los dos cadáveres. / @noticiassecrim

Las afectadas han sido citadas a las diez de la mañana. Media hora después, el cuñado investigado y media docena de testigos. Entre ellos, el consejero delegado de la compañía Porkytrans, un hombre que ya fue interrogado por la Policía Judicial de la Guardia Civil cuando la esposa de uno de los asesinados denunció su desaparición y la Benemérita descubrió que la ubicación que él envió por WhatsApp a la mujer era la de la nave de Librilla.

Falta fijar la fecha de declaración de los dos principales sospechosos del crimen, Juan M. S. y Jesús P. M., los cuales cuentan con los servicios de los letrados Emilio Ibáñez y Evaristo Llanos para defender sus intereses.

En el procedimiento también fue detenida María Pilar P. P., la esposa de Jesús, investigada por un delito de encubrimiento y actualmente libre con cargos.