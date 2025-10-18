Emergencias
Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre debajo de un tractor en Águilas
El hallazgo se produjo en las inmediaciones de un almacén agrícola, en El Charcón
Un hombre fue hallado sin vida este sábado a mediodía debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, Águilas sentido Los Arejos, en El Charcón, según indicó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, hasta el lugar del accidente se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
A la llegada de los sanitarios, solo se pudo certificar que el varón había fallecido.
