Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre debajo de un tractor en Águilas

Un hombre fue hallado sin vida este sábado a mediodía debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, Águilas sentido Los Arejos, en El Charcón, según indicó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, hasta el lugar del accidente se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A la llegada de los sanitarios, solo se pudo certificar que el varón había fallecido.