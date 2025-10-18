Detenido por amenazar con un cuchillo a varios clientes de un salón de apuestas de Murcia

Un individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por amenazar con un cuchillo a varios clientes de un salón de apuestas del municipio de Murcia.

Los hechos tuvieron lugar en un local ubicado en la Carretera de la Fuensanta, en la población de Patiño, minutos antes de las once y media de la noche, hora a la que la Policía tuvo conocimiento de que se estaba produciendo una pelea entre dos varones y al menos uno de ellos iba armado.

Al lugar se movilizaron agentes de una Unidad de La Alberca, los cuales, al llegar, hallaron a varios testigos que indicaron quién era el sujeto que, con agresividad, había estado amedrentando a varios y llegó a amenazar de muerte a uno de ellos.

Un rato amenazando

"El cuchillo fue intervenido durante el cacheo, ya que lo portaba oculto en la cintura del pantalón", apuntan fuentes policiales. Los municipales requisaron dos cuchillos, según mostraron en sus redes sociales. Uno de ellos, de casi 20 centímetros de hoja.

Según testigos, el sospechoso llevaba un buen rato rondando por el establecimiento de apuestas, al cual entraba con actitud violenta. Más de una hora y media así, aseguraron. Hasta que la agresividad fue a más.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de amenazas. Afortunadamente, no llegó a herir a nadie. Se le trasladó a la Comisaría de Distrito del Carmen, de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. En un máximo de 72 horas, al Juzgado de Guardia.