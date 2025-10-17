Herida una mujer al estrellar su coche contra un almacén de frutas y verduras en Mazarrón.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera N-332, que va de Mazarrón a Cañada de Gallego, cuando, por razones que se desconocen, una mujer perdió el control de su coche y se estrelló con él contra un almacén de productos hortofrutícolas.

«A última hora de la tarde se producía una salida de vía con una conductora implicada que presentaba heridas de consideración las cuales requerían traslado a centro hospitalario», apuntaron desde la Policía Local de Mazarrón.

El automóvil que conducía la mujer terminaba en el interior del recinto tras perder el control y colisionar con el vallado perimetral.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local del municipio costero, que se ocuparon de prestar servicio de prevención en la zona y de la regulación del tráfico, para evitar más siniestros.

Se da la circunstancia de que esa misma mañana se había producido otro accidente en la misma carretera. Este fue por alcance y se vieron implicados dos turismos.

Uno de los ocupantes de uno de los coches sufrió heridas de carácter leve y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil de Mazarrón, detalla el cuerpo.

De la investigación de ambos siniestros viales se hace cargo la Guardia Civil de Tráfico.