Muere un hombre de 70 años tras chocar contra un árbol cerca del Aeropuerto de Murcia

Un hombre de 70 años ha perdido la vida este miércoles por la noche tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en la pedanía murciana de Valladolises.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso del siniestro a las 22:02 horas. La persona que alertó del accidente informó de que el conductor se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria junto a una de las rotondas de acceso al aeropuerto.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Policía Local y varias ambulancias con personal de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarlo, el hombre falleció en el lugar del accidente.