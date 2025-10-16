Da una paliza a su mujer y trata de huir en coche con sus dos hijos pequeños en Murcia

Un hombre de 54 años de edad ha sido detenido por, presuntamente, dar una paliza a su esposa y trata de huir en coche, pues se puso al volante pese a ir borracho, con sus dos hijos pequeños en Murcia.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la noche de este miércoles, hora a la que el 092 recibía la llamada de un vecino de Algezares que alertaba de que había un sujeto pegando a una mujer en la calle y metiéndola por la fuerza en un vehículo.

Al lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local de Murcia, que encontró ahí a una mujer sollozando. Era la víctima. Ella contó a los agentes que su marido la había agarrado del cuello y tirado del pelo, mientras la insultaba. Todo ello en presencia de sus hijos.

La mujer, a la cual le costaba hablar, relató a los municipales que no era la primera vez que sufría violencia a manos de este individuo, el cual, según dijo, estaba en ese momento en el domicilio familiar, con los hijos de ambos.

Triplicaba la tasa

Fue entonces cuando un automóvil salió a toda velocidad. Los agentes procedieron a darle el alto y, cuando lo interceptaron, descubrieron que al volante iba el sospechoso y, en el interior, los dos hijos de la pareja, ambos menores de edad.

El varón, que olía a alcohol, fue sometido a la pertinente prueba, que arrojó un resultado positivo: triplicaba la tasa permitida.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género y por conducir ebrio.