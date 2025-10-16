El boom de las criptomonedas dispara las estafas en la Región: falsos brókeres logran engaños de más de 100.000 euros

La Policía Nacional ha detectado en la Región de Murcia un incremento en las estafas relacionadas con inversiones, y más concretamente con inversiones en criptomonedas, en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir, atraídos por el alto valor de cotización en bolsa de las criptomonedas. Con sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos, generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión, y atraídos por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilitan a través de esa web sus datos personales y de contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto "bróker".

Una vez que la organización criminal consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones de internet en las cuales observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas, consiguiendo así que realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

Los estafadores utilizan complejos sistemas informáticos y creación de páginas web para inducir a la víctima al engaño

En la Región de Murcia, las víctimas han llegado a realizar transferencias bancarias por importes superiores a los 100.000 euros, todo como consecuencia de la relación de confianza que los estafadores consiguen generar en los perjudicados.

El ánimo delictivo de estas organizaciones criminales no cesa en el proceso de inversión, sino que además consiguen engañar a los perjudicados, haciéndoles ver que han sido víctimas de una estafa, que se han apropiado de su dinero, pero que puede contratar los servicios de una empresa de 'hackers' para recuperarlo, pagando una nueva cantidad económica y aumentando el perjuicio ocasionado.

Finalmente las víctimas se percatan del engaño al que habían sido sometidas, y formulan denuncia ante la Policía Nacional para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos.

La Policía Nacional advierte del incremento de delitos de estafas a través de inversiones en criptomonedas / Jonathan Tajes / Policía Nacional

Cómo detectar una estafa con criptomonedas

Valorar el importante riesgo en la inversión con criptoactivos debido a su “extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia”. Sospecha de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o “dinero gratis”.

No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo, ofreciendo “grandes oportunidades” o “consejos de inversión”.

No se debe confiar en gestores que se ofrecen para gestionar los criptoactivos. El usuario y la contraseña del monedero no deben compartirse. Asimismo, no es recomendable permitir el acceso remoto a los dispositivos informáticos propios.

Desconfía de negocios donde solo se acepten pagos con criptomonedas, especialmente si se las solicitan por adelantado. Los comercios legítimos suelen aceptar monedas legales. Igualmente, no confíes en supuestos gestores o trabajadores de compañías conocidas o de Agencias de algún tipo que solicitan lo mismo.

Hay que tener cuidado con inversiones que acaban dando buenas rentabilidades al comenzar. Todo este tipo de estafas suele aparentar ser reales y rentables al principio, para que el inversor confíe e ingrese cantidades superiores.