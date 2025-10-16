Accidente laboral
Herido grave un trabajador agrícola atropellado por un tractor en una finca de Mazarrón
El suceso ha ocurrido en la pedanía de Las Balsicas y ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral
Un trabajador agrícola ha resultado gravemente herido este jueves al ser atropellado por un tractor mientras realizaba labores en una finca del término municipal de Mazarrón, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
El aviso del accidente se recibió a las 12:27 horas, alertando de que un operario había sido arrollado por un vehículo agrícola en una explotación situada cerca de la pedanía de Las Balsicas.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario del 061.
Los sanitarios atendieron al trabajador en el mismo lugar del accidente y, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, que investigará las circunstancias del accidente.
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas