Herido grave un trabajador agrícola atropellado por un tractor en una finca de Mazarrón

Un trabajador agrícola ha resultado gravemente herido este jueves al ser atropellado por un tractor mientras realizaba labores en una finca del término municipal de Mazarrón, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El aviso del accidente se recibió a las 12:27 horas, alertando de que un operario había sido arrollado por un vehículo agrícola en una explotación situada cerca de la pedanía de Las Balsicas.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario del 061.

Los sanitarios atendieron al trabajador en el mismo lugar del accidente y, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, que investigará las circunstancias del accidente.