Investigación
Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso
Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años
EFE
Bilbao
Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.
El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.
Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas