TRIBUNALES
Año y medio de prisión por morder y mutilar el dedo a un hombre durante una pelea en un botellón en Murcia
El acusado, que ya tenía antecedentes, reconoció los hechos y abonó 3.000 euros de indemnización antes del juicio
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un año y medio de cárcel a un hombre que reconoció en el juicio que arrancó de un mordisco parte del dedo pulgar de una mano en la disputa mantenida en noviembre de 2021 en una calle de esa ciudad.
La sentencia de conformidad, declara probado que el acusado se acercó a un grupo de personas, entre las que se encontraba el denunciante, que participaban en un botellón y se entabló una disputa "sin motivo aparente".
En el transcurso de la misma propinó varios golpes al perjudicado, que sufrió la amputación parcial del dedo por mordedura humana, tardando en curar de las lesiones sufridas sesenta días y quedándole secuelas.
El acusado también resultó herido en la trifulca, aunque no presentó denuncia alguna por ello, añade el tribunal.
A la hora de fijar la condena la Sala le aplica las atenuantes de embriaguez, dilaciones indebidas y reparación del daño, esta última, porque antes del juicio había depositado los tres mil euros con los que debe indemnizar a la víctima.
Así mismo, le impone la agravante de reincidencia porque cuando cometió estos hechos contaba con una condena de 2016 por otro delito de lesiones.
