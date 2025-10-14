Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual

Un hombre que reconoció ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, haber violado a su prima en su casa de Fuente Álamo evitó entrar en prisión, pese a ser condenado, con la condición de no delinquir en cinco años, indemnizar a su víctima con 25.000 euros y asistir a un programa formativo de educación sexual e igualdad de género.

El individuo, de nacionalidad ecuatoriana y sin antecedentes penales, pactó una condena de dos años de cárcel como autor de un delito consumado de violación. Sin embargo, un pacto entre su defensa, la Fiscalía y la acusación particular le libró de ingresar en el penal. Se le suspende la pena privativa de libertad durante un lustro, siempre que cumpla las condiciones acordadas: no cometer delito alguno en ese tiempo, satisfacer la indemnización (a plazos) y participar en el citado cursillo.

El ataque sucedió después de una velada familiar en la vivienda de la tía de víctima y agresor

Los hechos que se consideran probados, y que él mismo admitió en sede judicial, acontecieron en enero del año 2021, tras una cena familiar, en casa de la tía del procesado, en la cual se dieron cita varios parientes. Ahí coincidieron víctima y agresor.

Ya de madrugada, los dos primos se marcharon a casa de él, en la localidad de Fuente Álamo, y se acostaron a dormir en la misma habitación. Según detalla la resolución judicial, «tras quedarse dormida, la mujer se despertó sobresaltada porque el acusado estaba intentando bajarle los pantalones. Dado que ella se resistía, forcejeando con el acusado, este, tras conseguir bajarle los pantalones solo hasta la altura de las rodillas, le levantó las piernas y comenzó a penetrarla vaginalmente». La violó. Ella «le decía continuamente que la dejara, que no quería», pese a lo cual el individuo continuó forzándola, recalca el tribunal.

La víctima asistió a 17 sesiones de atención psicológica en el Cavax y todavía sufre de ansiedad

Lo sucedido hizo mella en la mujer, la cual, pocos días después de la violación, ya comenzó a recibir ayuda psicológica. Tal y como destaca la sentencia judicial, la víctima «asistió a un total de 17 sesiones de atención psicológica en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales (Cavax), siendo diagnosticada, según el informe psicológico elaborado por los peritos del Instituto de Medicina Legal de Cartagena, de ansiedad, inseguridad, preocupación y quejas somáticas y cognitivas».

Penas pactadas

Más de cuatro años después, salió el juicio. Antes del comienzo de la vista, las partes alcanzaron un acuerdo en virtud del cual el encausado reconocería los hechos y se pactarían las penas. El Ministerio Público modificó sus conclusiones provisionales para detallar que el hombre había consignado la cantidad de 25.000 euros en la cuenta del juzgado, como responsabilidad civil.

El individuo no podrá acercarse a menos de 500 metros de su prima ni comunicarse con ella por medio alguno durante un total de siete años. La sentencia también lo inhabilita «para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena privativa de libertad impuesta por sentencia».

La sentencia, que se dicta con las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía, es firme al haberse dictado con la conformidad de todas las partes.

El agresor sexual también tendrá que abonar las costas procesales, que superan los 5.800 euros.