Muere un hombre de 86 años al caer en una balsa en Cartagena

Un varón de 86 años ha fallecido este martes al caer en una balsa en Los Puertos, en Cartagena, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 15.06 horas, el '1-1-2' ha recibido una llamada del hijo del fallecido tras encontrar a su padre en la balsa.

Al lugar se han desplazado efectivos de Protección Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes han certificado el fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del cuerpo del varón hasta la llegada del forense.