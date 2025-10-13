Intenta violar a la mujer que limpiaba en su casa de Cartagena y ella logra huir: "Métele mano a tu madre, que está en el cementerio"

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo Penal de esta ciudad que en junio de 2024 condenó a un año y medio de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a la mujer que se ocupaba de la limpieza de su domicilio.

El juzgado estableció como hechos probados que estos se produjeron en septiembre de hace dos años, entre las diez y media y las once de la mañana, cuando el sujeto se aprovechó de que estaba solo en su casa con la víctima para abalanzarse sobre ella y hacerle tocamientos contra su voluntad por varias partes del cuerpo.

"Cuando ambos se encontraban en la cocina, y aprovechando la soledad del momento, el acusado, guiado por el ánimo libidinoso, comenzó a tocarle a la mujer los pechos, las nalgas y la vagina por encima de la ropa, mientras que aquella intentaba zafarse de el, por lo que el acusado la llegó empujar contra la nevera, hasta que ella finalmente pudo librarse de él, y salir de la vivienda sensiblemente alterada reclamando al acusado que le pagase lo que le debía, que no iba a volver más a limpiar para el y que le metiese mano a su madre que estaba en el cementerio", se lee en el documento judicial.

Que le denunció por dinero

En su recurso, el individuo insistió en que era inocente. Alegó "ausencia de credibilidad subjetiva", negó "la existencia de relación laboral (ella solo habría acudido a su vivienda cinco o seis veces) y dijo que él no estuvo en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, que existiría una motivación económica en la parte acusadora".

El tribunal, al rechazar su recurso, estima que los hechos quedaron debidamente acreditados en la vista oral con pruebas incriminatorias que destruyeron la presunción de inocencia.

"Nada nos hace atisbar que pudiera existir algún motivo espurio en lo expuesto por la víctima. La sentencia analiza la declaración de ésta, considera que en su declaración no existe incredibilidad subjetiva, que goza de verosimilitud, persistencia y coherencia. Criterio que se comparte con el Ministerio Fiscal. La declaración de la mujer es persistente (denuncia ante la Guardia Civil, Juzgado de Instrucción, en el juicio...) Además, la declaración de la testigo, de cuya imparcialidad no cabe duda, corrobora la declaración de la denunciante pues ha aludido al estado de alteración y agitación de la víctima, así como que le recriminó al acusado su comportamiento diciéndole, diciéndole que le metiera mano a su madre", subraya el documento judicial.

Por contra, el hombre "ha incurrido en varias contradicciones que han sido analizadas por la sentencia recurrida y recogidas también por el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso", apunta la Audiencia.

Y recalca que se contó no solo con el testimonio de la denunciante, que fue siempre creíble, sino, también, con el parte médico que aportó y con la declaración de una testigo que aseguró que la vio muy afectada por lo ocurrido. "El médico que la reconoció documentó que apreció dolor a la palpación en el trapecio izquierda, codo y muñeca dolorosa, así como dolor a la palpación en el arco costal. Es decir, dichas lesiones, tanto las referidas como las constadas, resultan compatibles con la agresión sufrida, con el hecho de intentar zafarse de su agresor", detalla la sentencia.

Además de la pena de cárcel, el individuo no podrá acercarse a menos de 300 metros de su víctima durante un lustro, establece el tribunal.

Un caso similar en Molina

En junio de este año, un murciano, que ahora tiene 42 años de edad, era condenado a penas que suman ocho años de cárcel por atacar con un hacha e intentar violar a la mujer que cuidaba a sus abuelos en Molina de Segura. El procesado reconoció los hechos y pactó las penas de prisión.

Los hechos tuvieron lugar en junio de hace dos años, en la vivienda del citado municipio de la Vega Media donde vivía el encausado, de entonces 40 años, junto con sus abuelos, ambos mayores y con problemas de salud. Para asistir al matrimonio en sus necesidades del día y para hacer tareas de limpieza de la casa, acudía una mujer. El día del ataque, ella estaba fregando los platos, cuando el sujeto la abordó por detrás: le tiró del pelo. Ella se resistió.

Fue entonces cuando "con ánimo de acabar con su vida, cogió un cuchillo grande, tipo hacha de cocina, y le dio varias puñaladas en la cabeza y brazo, hasta que ,tras entrar la abuela del acusado al escuchar los gritos de auxilio de la mujer, soltó el hacha, momento que aprovechó la víctima para salir huyendo de la cocina", prosigue el documento judicial.