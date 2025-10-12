Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca

Dos personas, de 65 y 73 años, fueron atropelladas por un vehículo este sábado, a última hora de la tarde, mientras cruzaban una calle de la pedanía lorquina de Aguaderas, resultando ambas heridas de gravedad, indicaron fuentes cercanas al caso.

El impacto, que se produjo después del acto de inauguración y nombramiento del campo de fútbol de la localidad, al que acudieron varias autoridades del Consistorio, acabó con la hospitalización de las dos víctimas en el hospital Rafael Méndez de Lorca. No obstante, una de ellas acabó falleciendo.

El accidente mortal tuvo lugar mientras se celebraban las fiestas de la pedanía, las celebraciones en honor a la Virgen del Pilar. De acuerdo con lo comunicado por la Comisión de Fiestas, las actividades previstas para este domingo, 12 de octubre, quedaron suspendidas en señal de respeto a los afectados por el atropello.

El único evento que no ha quedado suspendido es la misa que se celebrará en honor a las víctimas.

Desde el Ayuntamiento de Lorca trasladaron "su más absoluta consternación ante los trágicos hechos y su más sincero pésame a la familia de la persona fallecida".

La investigación fue asumida por la Guardia Civil, que mantiene la investigación abierta y analiza la visibilidad que había en la zona, el estado del vehículo y de su conductor cuando se produjo el atropello.